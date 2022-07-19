Близкие рассказали о девушках, которых в Бакалах насмерть сбил пьяный мажор

11:14, 19 июл 2022

Башкирию потрясла жуткая новость от трагической гибели четырех молодых девушек из села Бакалы. Подруги веселились в местном кафе, а утром отправились встречать рассвет, когда на большой скорости их сбил 23-летний водитель «Ауди А5». Медицинское освидетельствование показало, что парень был пьян, когда садился за руль. От удара девушек разбросало по обочине: все они получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались до приезда скорой помощи.



Односельчане погибших подруг до сих пор не могут поверить в случившееся. 16-летнюю Яну А., 18-летнюю Анну Е., 19- летних Ксению Л. и Эльвину С. знали и любили в Бакалах. Друзья и бывшие одноклассники девушек вспоминают о них только добрыми словами.







- Погибшие молодые девушки – выпускницы Бакалинской первой школы, очень активные, талантливые, ответственные, но, к сожалению, их жизнь оборвалась очень рано… Выражаю искренние соболезнования родителям, близким и друзьям погибших, терпения и сил вам, - написал у себя на странице в соцсетях глава администрации Бакалинского района Александр Андреев.



Самая младшая – 16-летняя Яна С. – с самого детства увлекалась музыкой. Несколько лет назад девочка стала дипломантом во Всероссийском конкурсе юных музыкантов в номинации «Эстрадное пение», а после окончания 9 класса в гимназии поступила на первый курс Уфимского училища искусств, где обучалась на дирижера.



- Яна никогда не была равнодушной. Она всегда старалась помогать, как бы трудно это не было. С малых лет она увлекалась музыкой и пением, училась в детской школе искусств. Светлая и добрая память о Яне останется в наших сердцах навсегда. Царствие небесное. Спи спокойно, Яна! – не может сдержать грусть друг погибшей девушки Сергей Л., который учился с ней в параллельных классах.



Покорить сердца людей своей музыкой и пением мечтала и 19-летняя Эльвина С., которая также училась в Уфимском училище искусств, но уже на 3 курсе. Девушка также участвовала в конкурсе талантливых юных музыкантов и получила благодарственный диплом за участие.



- Эльвина была моей одноклассницей. Очень талантливая, добрая, не думала, что первая встреча выпускников будет проходить именно так… Девочки, спите спокойно, - соболезнует подруга девушки Зульфия К.



19-летняя Ксения Л. также после окончания школы перебралась в Уфу, где поступила в колледж и устроилась на работу, но никогда не забывала о своих друзьях и всегда была готова поддержать их в трудную минуту.



- Ксюша моя самая близкая подруга из всех что есть. Мне очень трудно говорить о ней в прошлом времени. Она очень добрый, отзывчивый, великодушный и понимающий человек. Всегда старалась помочь любому человеку, в какой бы он ситуации не находился. Я и многие другие девочки доверяли ей своей секреты, рассказывали о своей жизни, так как чувствовали в ней родственную душу. Она же, в свою очередь, всегда выслушивала и давала различные полезные советы. Ксюша могла найти общий язык с любым человеком. Она была очень трудолюбивая, училась и параллельно работала. Я с ней знакома на протяжении около 14 лет. Мне будет очень не хватать ее звонков, милой улыбки, задорного смеха, ее поддержки, ее доброты... Она не заслужила всего этого, - не может сдержать слез близкая подруга Ксении Кристина Е.





18-летняя Анна Е. также запомнилась односельчанам доброй и открытой девушкой.



- Спи спокойно, родная! Ты навсегда останешься в наших сердцах! – скорбит подруга Анны Алина Т.



Сейчас 23-летнего виновника аварии Марса Г., студента филиала популярного технического вуза республики, уже задержали и допросили. Следователи возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по факту смертельного наезда. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании призвал наказать водителя, который сел за руль пьяным, по всей строгости закона.



– Пьяный негодяй, по-другому не скажу, сбил четырех девчонок. Все погибли. Я точно говорю, что ситуацию беру под личный контроль. Негодяй понесет наказание. Я рыть землю буду, но наказания он не избежит, – заявил Хабиров.



В свою очередь, местные жители обратили внимание, что за последнее время в Бакалинском районе действительно происходит очень много смертельных ДТП.



- Возле почты была авария, рядом с пляжем ребенка сбили, авария с таксистом в Лесхозе, авария с гибелью многодетной мамы, авария с мамой и детьми и скорой… Не слишком ли в Бакалинском районе много аварий на душу населения? – задаются вопросом сельчане.



- По всем Бакалам люди ходят по обочинам, потому что тротуары только в центре. Нет элементарного пешеходного перехода для людей, нет тротуаров для жителей близлежащих микрорайонов. Людям систематически приходится ходить по обочинам, а все прекрасно знают, что еще до светофора водители повышают скорость до предела. Вы посмотрите на знак перехода возле Фасоли (местный супермаркет – Ред.), это анекдот: пешеходная тропа, которая превращается в месиво при дождях, зимой завалена сугробом. Та же история на объездной дороге, - жалуются местные жители.



Так или иначе, в районной администрации пообещали разобраться и с проблемой пьяных водителей, а также заявили, что семьям погибших девушек будет оказана вся необходимая помощь.









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