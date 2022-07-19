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В Башкирии похоронили девушек, которые погибли в страшном ДТП

В Башкирии похоронили девушек, которые погибли в страшном ДТП

13:23, 19 июл 2022

Сегодня, 19 июля, в селе Бакалы прошло прощание с девушками, которых насмерть сбил 23-летний студент на Audi A5. На похороны с жертвами жуткого ДТП собрались десятки людей.



Похороны одной из девушек прошли на мусульманском кладбище, остальных — на православном.

Напомним, Яна, Аня, Ксения и Эльвина дружили с самого детства и вместе переехали в Уфу, где продолжили обучение после школы. Старшей было 19 лет, еще двоим — по 18, а младшей девушке было 16. Накануне, 18 июля, они приехали в родное село, где после вечерники в клубе отправились встречать рассвет, но по дороге их сбила машина. Они скончались до приезда скорой помощи. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оказать родственникам погибших необходимую помощь.


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Источник: ufa1.ru
Теги: Белокатайский район происшествия
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