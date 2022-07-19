В Башкирии погиб водитель Ларгуса, врезавшись в стоящий самосвал "Howo"
18:24, 19 июл 2022
Очередное ДТП со смертельным исходом произошло в Благоварском районе.
Авария произошла около 16:00 часов на 1406 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.
По одной из версий, 60-летний житель Туймазов за рулём "Лады Ларгус" совершил наезд на стоящий самосвал "Howo", который осуществлял дорожные работы.
В результате аварии водитель "Лады" скончался до приезда скорой медицинской помощи, его 9-летняя дочь госпитализирована с тяжёлыми травмами.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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