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В Башкирии погиб водитель Ларгуса, врезавшись в стоящий самосвал "Howo"

В Башкирии погиб водитель Ларгуса, врезавшись в стоящий самосвал "Howo"

18:24, 19 июл 2022

Очередное ДТП со смертельным исходом произошло в Благоварском районе

Авария произошла около 16:00 часов на 1406 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

По одной из версий, 60-летний житель Туймазов за рулём "Лады Ларгус" совершил наезд на стоящий самосвал "Howo", который осуществлял дорожные работы.



В результате аварии водитель "Лады" скончался до приезда скорой медицинской помощи, его 9-летняя дочь госпитализирована с тяжёлыми травмами.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благоварский район происшествия аварии
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