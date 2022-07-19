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В Башкирии пьяный уголовник нанес ножевое ранение односельчанину

В Башкирии пьяный уголовник нанес ножевое ранение односельчанину

18:37, 19 июл 2022

В Дуванском районе конфликт между односельчанами закончился ножевым ранением и госпитализацией одного из участников.

Как сообщила пресс-служба МВД в Башкирии, в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. Медики проинформировали о госпитализации 27-летнего местного жителя с ножевым ранением.



Сотрудники правоохранительных органов сразу выехали на место происшествия. Они выяснили, что конфликт произошел между двумя односельчанами. Один из них, 29-летний мужчина, ранее судимый, приехал к родственникам из Екатеринбурга, где живет и работает.

Он распивал спиртные напитки у родственников, когда подъехали односельчане на трех машинах. С одним из них и уединился уголовник. Дальше все произошло быстро: 27-летний мужчина ударил бывшего односельчанина, а тот в свою очередь выхватил нож и воткнул его в своего оппонента.


После этого злоумышленник ушел домой, а друзья потерпевшего вызвали скорую помощь. Пострадавший находится в реанимации, а на виновника завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Дуванский район происшествия криминал
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