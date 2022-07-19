Стали известны подробности аварии в Башкирии, где погибли 4 человека

21:42, 19 июл 2022

Авария с 4 погибшими произошла на трассе Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе республики. Там вблизи села Дарьино столкнулись «Лада Ларгус» и «Ford Focus».



Известно, что «Ларгусом» управлял 36-летний житель Сибая. По предварительным данным, мужчина осуществлял нелегальную перевозку пассажиров по маршруту Акъяр-Уфа. Как это обычно бывает в таких автомобилях, к крыше «Ларгуса» был прикреплен дополнительный багажник, а в салоне был установлен дополнительный ряд сидений.







Среди погибших в «Ларгусе» оказался опытный сотрудник Зилаирской ЦРБ – 70-летний врач-дерматовенеролог Владимир Демидов. За долгую карьеру доктор помог многим пациентам и заслужил уважение коллег из ЦРБ. В последние годы Владимир Демидов также являлся заведующим хозрасчетным отделением больницы в Зилаире. В мае мужчина отметил 70-ый юбилей.



62-летняя женщина, которая была в салоне «Лады» умерла на руках у врачей. Портал «Горобзор» сообщает, что еще двое пострадавших в аварии сейчас находятся в больнице. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, второго – средней тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.





Американской иномаркой управлял 30-летний уроженец Стерлитамакского района Башкирии Рамиль Ю. По данным «КП-Уфа», молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, непристегнутый ремень безопасности и нечитаемые номерные знаки. Примечательно, что скорость он превышал на той самой трассе Уфа-Оренбург, где произошла смертельная авария. Так по фотографиям с места ДТП видно, что водитель «Ford» намеренно застегнул ремень безопасности за своей спиной и нарушил ПДД.



В 2016 году парень стал папой и воспитывал маленькую дочку вместе с женой. К сожалению, малышка уже никогда не увидит папу живым.









Сейчас во всех обстоятельствах трагичной истории разбираются сотрудники ГИБДД Башкирии. На место выезжали руководители ведомства. Вероятно, что случай вызовет очередной ряд проверок междугородних такси, которые ездят из Уфы в отдаленные районы республики.

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Фото: соцсети