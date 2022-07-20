Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Башкирии пошел купаться на реку и не вернулся

Житель Башкирии пошел купаться на реку и не вернулся

10:41, 20 июл 2022

В Башкирии ночью 20 июля в МЧС по РБ поступило сообщение о том, что потеряли из виду мужчину, который пошел купаться в реке Белой возле села Большой Куганак в Стерлитамакском районе.



По словам очевидцев, они купались в карьере, и их коллега по работе, мужчина 1978 года рождения, проживающий в Стерлитамаке, пропал из виду. Одежда находилась на берегу.

«Место для купания не оборудовано. Поиски мужчины будут производить водолазы госкомитета РБ по ЧС, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ. Не забывайте, что пренебрежение правилами поведения на воде приводит к несчастным случаям и гибели. Не оставляйте без присмотра детей. Не купайтесь в нетрезвом состоянии», - обратились к жителям региона в ведомстве.


По теме:

Источник: www.bashinform.ru
Теги: Стерлитамакский район происшествия поиск
Читайте также

Спасатели Башкирии ищут утонувшего в пруду мужчину
Происшествия в Башкирии
Спасатели Башкирии ищут утонувшего в пруду мужчину
В Башкирии в реке нашли тело 17-летнего подростка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в реке нашли тело 17-летнего подростка
В Белорецке, во время профилактического рейда, спасли утопающего мужчину
Происшествия в Башкирии
В Белорецке, во время профилактического рейда, спасли утопающего мужчину
В Уфе в парке отдыха утонул мужчина
Происшествия в Башкирии
В Уфе в парке отдыха утонул мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: