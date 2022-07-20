Житель Башкирии пошел купаться на реку и не вернулся

10:41, 20 июл 2022

В Башкирии ночью 20 июля в МЧС по РБ поступило сообщение о том, что потеряли из виду мужчину, который пошел купаться в реке Белой возле села Большой Куганак в Стерлитамакском районе.







По словам очевидцев, они купались в карьере, и их коллега по работе, мужчина 1978 года рождения, проживающий в Стерлитамаке, пропал из виду. Одежда находилась на берегу.



«Место для купания не оборудовано. Поиски мужчины будут производить водолазы госкомитета РБ по ЧС, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ. Не забывайте, что пренебрежение правилами поведения на воде приводит к несчастным случаям и гибели. Не оставляйте без присмотра детей. Не купайтесь в нетрезвом состоянии», - обратились к жителям региона в ведомстве.





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