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В Башкирии в сгоревшем доме нашли обугленное тело мужчины

В Башкирии в сгоревшем доме нашли обугленное тело мужчины

11:05, 20 июл 2022

Накануне, 19 июля, рано утром в Давлекановском районе произошёл крупный пожар. Подробности сообщает пресс-служба МЧС региона.

В деревне Балто-Ивановка огнём охватило дом по улице Балто-Ивановка. Возгорание полностью уничтожило строение. В сгоревшем помещении были найдены останки 34-летнего мужчины.



Возможной причиной пожара стала неосторожность при курении. Точную причину случившегося предстоит выяснить.

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Источник: bash.news
Фото: МЧС по РБ
Теги: Давлекановский район происшествия пожар
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