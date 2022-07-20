В Башкирии в сгоревшем доме нашли обугленное тело мужчины
11:05, 20 июл 2022
Накануне, 19 июля, рано утром в Давлекановском районе произошёл крупный пожар. Подробности сообщает пресс-служба МЧС региона.
В деревне Балто-Ивановка огнём охватило дом по улице Балто-Ивановка. Возгорание полностью уничтожило строение. В сгоревшем помещении были найдены останки 34-летнего мужчины.
Возможной причиной пожара стала неосторожность при курении. Точную причину случившегося предстоит выяснить.
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Источник:
bash.news
Фото: МЧС по РБ
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