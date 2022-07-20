В Башкирии момент смертельного ДТП с участием «Лады Ларгус» попал на видео

11:19, 20 июл 2022

В Башкирии в страшной аварии погиб 60-летний водитель, его девятилетняя дочь попала в реанимацию. Видеозапись, на которой виден момент ДТП, в своем Телеграм-канале опубликовал главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.







Напомним, авария произошла около 16:00 19 июля часов в Благоварском районе, на 1406 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. 60-летний житель Туймазов за рулем автомобиля «Лада Ларгус» врезался в стоящий самосвал Howo, который осуществлял дорожные работы. В результате аварии водитель «Лады» погиб на месте, его девятилетняя дочь получила тяжелые травмы, ее экстренно госпитализировали.





В настоящее время пострадавшую девочку перевели в реанимационное отделение детской республиканской клинической больницы Уфы. Ребенок находится в тяжелом состоянии.При просмотре видеозаписи видно, как легковой автомобиль на высокой скорости, не применяя экстренного торможения, въезжает в грузовик.Подробности ДТП уточняются.

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Фото: ГИБДД по РБ