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В Башкирии момент смертельного ДТП с участием «Лады Ларгус» попал на видео

В Башкирии момент смертельного ДТП с участием «Лады Ларгус» попал на видео

11:19, 20 июл 2022

В Башкирии в страшной аварии погиб 60-летний водитель, его девятилетняя дочь попала в реанимацию. Видеозапись, на которой виден момент ДТП, в своем Телеграм-канале опубликовал главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.



Напомним, авария произошла около 16:00 19 июля часов в Благоварском районе, на 1406 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. 60-летний житель Туймазов за рулем автомобиля «Лада Ларгус» врезался в стоящий самосвал Howo, который осуществлял дорожные работы. В результате аварии водитель «Лады» погиб на месте, его девятилетняя дочь получила тяжелые травмы, ее экстренно госпитализировали.

В настоящее время пострадавшую девочку перевели в реанимационное отделение детской республиканской клинической больницы Уфы. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

При просмотре видеозаписи видно, как легковой автомобиль на высокой скорости, не применяя экстренного торможения, въезжает в грузовик.

Подробности ДТП уточняются.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благоварский район происшествия аварии
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