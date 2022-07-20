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В Башкирии пьяный водитель Урала погубил пассажира, опрокинувшись в кювет

В Башкирии пьяный водитель Урала погубил пассажира, опрокинувшись в кювет

11:26, 20 июл 2022

В Калтасинском районе накануне вечером на 7 км автодороги Краснохолмский - Калмиябаш произошло смертельное ДТП.

По одной из версий, 58-летний житель Татарстана, управляя грузовиком «Урал», допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, сообщили в ГИБДД по РБ.



В аварии 29-летний пассажир из Калтасинского района скончался на месте происшествия. Сам водитель и ещё один 32-летний пассажир после оказания медпомощи отпущены. Освидетельствование мужчины показало 1.400 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.


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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия аварии
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