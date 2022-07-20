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В Башкирии местным жителям бесплатно раздали еду

В Башкирии местным жителям бесплатно раздали еду

11:35, 20 июл 2022

В Салавате волонтеры проекта «Добрый человек» устроили благотворительную акцию: они раздавали на улице города продукты совершенно бесплатно.

— На днях нам пришла идея подарить приятные эмоции жителям города и сделать большую, добрую акцию. Недолго думая, мы с Костей и «Добрым человеком» отправились в магазин и купили большие тележки с рисом, мукой, маслом, гречкой и другими продуктами, — поделились организаторы акции.

Поддержать дело решили и предприниматели: местный ресторан Room и пекарня «Рукавишникова».

Волонтеры также отметили, что собираются повторить акцию и проводить ее периодически.

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Источник: proural.info
Теги: Салават
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