В Башкирии местным жителям бесплатно раздали еду

В Салавате волонтеры проекта «Добрый человек» устроили благотворительную акцию: они раздавали на улице города продукты совершенно бесплатно.
— На днях нам пришла идея подарить приятные эмоции жителям города и сделать большую, добрую акцию. Недолго думая, мы с Костей и «Добрым человеком» отправились в магазин и купили большие тележки с рисом, мукой, маслом, гречкой и другими продуктами, — поделились организаторы акции.
Поддержать дело решили и предприниматели: местный ресторан Room и пекарня «Рукавишникова».
Волонтеры также отметили, что собираются повторить акцию и проводить ее периодически.