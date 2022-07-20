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В Башкирии столкнулись Лада Гранта и Уаз, погибли 2 человека

В Башкирии столкнулись Лада Гранта и Уаз, погибли 2 человека

12:55, 20 июл 2022

Сегодня в Дюртюлинском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими. 



Авария произошла около 10 часов на 38 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск. Столкнулись попутные "Лада Гранта" и изотермический фургон УАЗ. От удара "Лада" съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии 17-летняя пассажирка "Гранты" погибла до приезда медиков. Ещё один 47-летний пассажир, отец погибшей, скончался в больнице. Медицинская помощь потребовалась и водителю легкового автомобиля.


На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии
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