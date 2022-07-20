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В столице Башкирии загорелась территория судоремонтного завода

В столице Башкирии загорелась территория судоремонтного завода

19:40, 20 июл 2022

В уфимском Затоне горел судоремонтный завод. Как сообщили в МЧС по Башкирии, сигнал о начавшемся пожаре к ним поступил в 16.43, на место происшествия тут же выехали пожарные бригады и спецтехника. Выяснилось, что на территории предприятия горит мусор на площади 40 кв. м.

В настоящее время на месте пожара работает дознаватель МЧС России.



В ЧП никто не пострадал, возгорание быстро ликвидировали. В башкирских телеграм-каналах пишут, что причиной стало попадание искр на мазут, а образовались они при резке металла.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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