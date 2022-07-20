В Башкирии очевидцам не удалось спасти тонущего мужчину

19:55, 20 июл 2022

На водоеме в городе Октябрьском несчастный случай произошел на глазах очевидцев.



По информации Госкомитета РБ по ЧС, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на озере Иккуль тонет человек.



Спасатели немедленно выехали на место происшествия. Однако было уже поздно. Мужчина сильно нахлебался воды, спасти его было уже невозможно. Сотрудники экстренных служб вытащили из воды тело погибшего и констатировали смерть.







Выяснилось, что в озере утонул мужчина 1978 года рождения. Причины инцидента на воде выясняются.



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