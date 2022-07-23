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В Башкортостане двух женщин госпитализировали с укусами гадюк

В Башкортостане двух женщин госпитализировали с укусами гадюк

16:07, 23 июл 2022

В минувшие выходные в Башкирии двух женщин госпитализировали с укусами гадюк, активизировавшихся на фоне жаркой погоды. Об этом 23 июля сообщило издание «Сибайский рабочий».



Пострадавшие стали жертвами гадюк в Хайбуллинском и Зилаирском районах. Женщин доставили в центральную городскую больницу Сибая. Сейчас они проходят курс лечения. По словам заместителя главного врача медучреждения Милены Бочаровой, вред здоровью, причиненный пациенткам, оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что житель Башкирии упал в колодец и просидел там два дня. На место направили экстренные службы, в том числе туда выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хайбуллинский район Зилаирский район происшествия
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