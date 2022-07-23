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В Башкирии ищут тело мужчины, которого течением затянуло под баржу

В Башкирии ищут тело мужчины, которого течением затянуло под баржу

22:40, 23 июл 2022

23 июля, в реке Белой в Уфе утонул 23-летний местный житель. Течение затянуло его под баржу. Инцидент произошел напротив дома №17 по улице Западной. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Со слов очевидцев, парень […] купался в реке в нетрезвом виде. Он заплыл на глубину, где течением его затянуло под баржу, – рассказали в УГЗ.



На место происшествия выехали водолазы. Они приступили к поискам утонувшего.

Ранее сообщалось о том, что в той же реке Белой в Башкирии утонул напарник водителя туристической группы.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: УГЗ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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