В Башкирии ищут тело мужчины, которого течением затянуло под баржу

22:40, 23 июл 2022

23 июля, в реке Белой в Уфе утонул 23-летний местный житель. Течение затянуло его под баржу. Инцидент произошел напротив дома №17 по улице Западной. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.



– Со слов очевидцев, парень […] купался в реке в нетрезвом виде. Он заплыл на глубину, где течением его затянуло под баржу, – рассказали в УГЗ.







На место происшествия выехали водолазы. Они приступили к поискам утонувшего.



Ранее сообщалось о том, что в той же реке Белой в Башкирии утонул напарник водителя туристической группы.



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Фото: УГЗ