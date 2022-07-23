Жительница Башкирии фотографировала своего ребенка, пока тот тонул в реке

22:59, 23 июл 2022

В Уфе на глазах у матери едва не утонул ребенок. Женщина в этот момент находилась рядом с ним в воде и фотографировала его. Причем она даже не поняла, что ее ребенок уходит под воду, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.



К счастью, рядом оказался спасатель, который пришел мальчику на помощь.







Всего с начала недели сотрудники УГЗ Уфы и спасатели-общественники, дежурящие на всех официальных пляжах столицы, спасли четырех детей. Все они отдыхали вместе с родителями, но были предоставлены сами себе и плавали одни. Так, на пляже «Райский берег» спасатели вовремя подоспели к семилетнему мальчику, на пляже «Ак-Яр Затон» не дали утонуть шестилетней девочке. Двое детей едва не погибли на пляже «Карьерное».

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Фото: УГЗ Уфы