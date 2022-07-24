В Башкортостане за сутки в водоемах утонули 5 человек

21:02, 24 июл 2022

Глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров рассказал о новых погибших на водоемах республики.



На своей странице в соцсетях руководитель ведомства озвучил свежие данные о смертях в реках и озерах. Среди них – двое утонули в реке Белой, в том числе мужчина 1959 года рождения в деревне Кутаново Бурзянского района и мужчина 1999 года в Уфе.







В селе Раевский на реке Дёма утонул парень 2003 года.



Еще по одному несчастному случаю произошло в Уфимском и Кушнаренковском районах: в селе Жуково мужчина 1966 года утонул на карьере, второй, 1964 года рождения, погиб на озере Буткан в селе Ахметово.



Все пять человек утонули в водоемах, в необорудованных для купания местах.

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Фото: МЧС по РБ