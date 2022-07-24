Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкортостане за сутки в водоемах утонули 5 человек

В Башкортостане за сутки в водоемах утонули 5 человек

21:02, 24 июл 2022

Глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров рассказал о новых погибших на водоемах республики.

На своей странице в соцсетях руководитель ведомства озвучил свежие данные о смертях в реках и озерах. Среди них – двое утонули в реке Белой, в том числе мужчина 1959 года рождения в деревне Кутаново Бурзянского района и мужчина 1999 года в Уфе.



В селе Раевский на реке Дёма утонул парень 2003 года.

Еще по одному несчастному случаю произошло в Уфимском и Кушнаренковском районах: в селе Жуково мужчина 1966 года утонул на карьере, второй, 1964 года рождения, погиб на озере Буткан в селе Ахметово.

Все пять человек утонули в водоемах, в необорудованных для купания местах.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия
Читайте также

В Башкирии за 2 дня в водоемах утонули 7 человек
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за 2 дня в водоемах утонули 7 человек
За прошедшие сутки в Башкирии утонули 4 человека
Происшествия в Башкирии
За прошедшие сутки в Башкирии утонули 4 человека
В Башкирии за выходные на водоемах погибли 6 человек
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за выходные на водоемах погибли 6 человек
В Башкирии за один день утонули 5 человек, одного насмерть сбил катер
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за один день утонули 5 человек, одного насмерть сбил катер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: