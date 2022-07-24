Стали известны подробности гибели матери с 10-летней девочкой в Башкирии

21:09, 24 июл 2022

По факту смертельного пожара в деревне Байназарово, в котором погибла мать с 10-летней девочкой, Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи приняли решение возбудить дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.



В ведомстве рассказали, что погибшую девочку вместе с мамой нашли во время тушения пожара. В больнице сейчас также находятся 2-летняя девочка и 14-летний мальчик, которых женщина успела передать отцу через окно. Мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии.



В прокуратуре республики сообщили, что пожар начался в уличной печи, он перекинулся на надворные постройки, а после на дом.



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