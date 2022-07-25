В Башкирии заживо сгорела 81-летняя пенсионерка

10:27, 25 июл 2022

25 июля в 04:52 в службу спасения позвонили жители деревни Ахуново Учалинского района и рассказали, что горит частный деревянный дом. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.



Пожарные прибыли на улицу Пугачева и увидели, что огнем охвачен бревенчатый дом. Соседи сообщили, что в нем проживает 81-летняя женщина. Полностью потушить пламя спасателям удалось 05:26. В ходе разбора обломков пенсионерку нашли погибшей. Причины возгорания выясняются.







Сообщается, что с начала 2022 года в республике произошло уже 6760 пожаров. В них погибло 122 человека.



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Фото: МЧС Башкирии