В Башкирии водитель "Шевроле" заснул опрокинулся в кювет, пострадали дети
10:44, 25 июл 2022
В Караидельском районе республики водитель за рулем легкового автомобиля «Шевроле» уснул за рулем и опрокинулся в кювет. Кроме него в машине находились женщина и двое детей, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
Авария произошла на 59 километре автодороги Бирск – Тастуба – Сатка. 37-летний житель Мишкинского района наехал на металлические ограждения и опрокинулся в кювет. В результате пострадали 36-летняя пассажирка и двое детей – восьми и десяти лет, которые ехали в автомобиле непристегнутыми. Их с различными травмами отправили в больницу.
По словам водителя, в какой-то момент он уснул за рулем.