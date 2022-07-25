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В Башкирии водитель "Шевроле" заснул опрокинулся в кювет, пострадали дети

В Башкирии водитель "Шевроле" заснул опрокинулся в кювет, пострадали дети

10:44, 25 июл 2022

В Караидельском районе республики водитель за рулем легкового автомобиля «Шевроле» уснул за рулем и опрокинулся в кювет. Кроме него в машине находились женщина и двое детей, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.



Авария произошла на 59 километре автодороги Бирск – Тастуба – Сатка. 37-летний житель Мишкинского района наехал на металлические ограждения и опрокинулся в кювет. В результате пострадали 36-летняя пассажирка и двое детей – восьми и десяти лет, которые ехали в автомобиле непристегнутыми. Их с различными травмами отправили в больницу.

По словам водителя, в какой-то момент он уснул за рулем.  

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: скрин видео
Теги: Караидельский район происшествия аварии
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