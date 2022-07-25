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В Башкирии после ссоры с бабушкой пропал 12-летний Наиль Шигапов

В Башкирии после ссоры с бабушкой пропал 12-летний Наиль Шигапов

10:47, 25 июл 2022

В Башкирии разыскивают 12-летнего Наиля Шигапова, который пропал накануне днем после ссоры с бабушкой. Как рассказал отец мальчика, они привезли ребенка в гости в бабушке в село Кондаковка Кигинского района. Однако Наиль поссорился с родственницей и решил сбежать.



- Просто пошел в туалет и пропал. Где сейчас может находиться, куда поехал – понятия не представляем. Может передвигаться автостопом. В прошлом году уже такое случалось – тогда в сторону Челябинской области рванул, - рассказывает мужчина.

Сейчас к поискам Наиля Шигапова уже подключились полиция и волонтеры. Родные мальчика просят всех вглядеться в фотографию ребенка – возможно, он сейчас находится в вашем районе.

Приметы: на вид около 12 лет, рост 148 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные.


Был одет: белая футболка, серые шорты, черные сланцы.

Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, просьба немедленно связаться с его родными по телефону 8(987)021-43-48 или сообщить в полицию.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Кигинский район происшествия поиск
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