Медики рассказали о состоянии детей, оставшихся без матери после пожара в Башкирии
11:07, 25 июл 2022
Пострадавшие при пожаре в башкирском селе Байназарово дети по-прежнему находятся под наблюдением врачей, сообщили 25 июля, в Минздраве. Между тем, как рассказали в местном сельсовете, жители организовали сбор средств на строительство нового дома для погорельцев.
Напомним, при пожаре погибли 37-летняя женщина и ее 10-летняя дочь, а еще двое детей пострадали — 15-летний мальчик и 2-летняя девочка. Сейчас они находятся Бурзянской центральной районной больнице.
— Один ребенок [девочка] тяжелый, стабильный, а второй [мальчик] крайне тяжелый. Всё необходимое лечение они получают по утвержденным стандартам, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии.
Также стало известно, что жители Байназарово решили помочь семье погорельцев, которые остались без жилья.
— Местные жители собирают деньги на новый дом, — рассказал управляющий делами Байназаровского сельсовета Альфир Юсупов.
Напомним, пожар случился накануне, 24 июля.
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