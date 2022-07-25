В Башкирии пропавшего после ссоры с бабушкой мальчика нашли в неожиданном месте

11:12, 25 июл 2022

В Кигинском районе завершены поиски 12-летнего мальчика, который пропал после ссоры с бабушкой. Прочесав все окрестности, родные и волонтеры обнаружили ребенка в лесу неподалеку от деревни. К счастью, школьника нашли живым и невредимым.







- Решил заночевать в лесу, не заблудился, ничего. Говорит, что решил лесной ягоды поесть – уж больно она вкусная, - облегченно вздыхают родственники мальчика.



Напомним, ранее родные школьника рассказывали, что он пропал после ссоры с бабушкой: просто вышел в туалет и исчез. Родственники предполагали, что 12-летний мальчик может передвигаться по республике автостопом. К поискам немедленно подключились волонтеры и полиция, но, к счастью, все обошлось.

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