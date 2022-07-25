В Башкирии обрушилась часть здания филиала городской Бирской школы
15:20, 25 июл 2022
Сегодня, 25 июля, около 09:00 в Бирске обрушилась часть здания филиала городской школы № 9, об этом сообщили в ИА «Башинформ».
Начальник отдела образования Бирского района Владислав Резнов рассказал, что пустующее здание находилось в плачевном состоянии еще в декабре 2016 года и было выведено из эксплуатации. Повторное обследование проводилось весной 2022 года. Школу признали аварийной.
Предварительно сообщается, что стена и крыша учреждения обрушились из-за обветшания. Владислав Резнов отметил, что сейчас готовится пакет документов для участия в программе по реконструкции ветхих школ.