В Башкирии обрушилась часть здания филиала городской Бирской школы

15:20, 25 июл 2022

Сегодня, 25 июля, около 09:00 в Бирске обрушилась часть здания филиала городской школы № 9, об этом сообщили в ИА «Башинформ».



Начальник отдела образования Бирского района Владислав Резнов рассказал, что пустующее здание находилось в плачевном состоянии еще в декабре 2016 года и было выведено из эксплуатации. Повторное обследование проводилось весной 2022 года. Школу признали аварийной.







Предварительно сообщается, что стена и крыша учреждения обрушились из-за обветшания. Владислав Резнов отметил, что сейчас готовится пакет документов для участия в программе по реконструкции ветхих школ.



Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии потребовал открыть поликлинику в Бирске к 1 сентября.

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Фото: ИА "Башинформ"