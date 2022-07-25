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В Башкирии обрушилась часть здания филиала городской Бирской школы

В Башкирии обрушилась часть здания филиала городской Бирской школы

15:20, 25 июл 2022

Сегодня, 25 июля, около 09:00 в Бирске обрушилась часть здания филиала городской школы № 9, об этом сообщили в ИА «Башинформ».

Начальник отдела образования Бирского района Владислав Резнов рассказал, что пустующее здание находилось в плачевном состоянии еще в декабре 2016 года и было выведено из эксплуатации. Повторное обследование проводилось весной 2022 года. Школу признали аварийной.



Предварительно сообщается, что стена и крыша учреждения обрушились из-за обветшания. Владислав Резнов отметил, что сейчас готовится пакет документов для участия в программе по реконструкции ветхих школ.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии потребовал открыть поликлинику в Бирске к 1 сентября.

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Источник: proural.info
Фото: ИА "Башинформ"
Теги: Бирск происшествия Бирск
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