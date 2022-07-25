Погода в Башкирии 26 июля 2022 года: грозы и туман

22:37, 25 июл 2022

Погода в Башкирии во вторник, 26 июля, неприятно удивит. Из-за прогнозируемых аномальных явлений, в республике объявлено штормовое предупреждение.







Синоптики информируют, что завтра в Башкирии ожидается гроза, туман и падение видимости до 500 метров и меньше. В связи с резким ухудшением погоды жителей просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности.



При грозе не стоит прятаться под деревьями, рядом с громоотводами и антеннами. Также необходимо закрыть окна в доме, не подходить к ним с телефоном и другими электроприборами. Туман представляет опасность прежде всего для водителей — рекомендуется строго придерживаться правил дорожного движения и соблюдать безопасную дистанцию.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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