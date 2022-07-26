В Башкирии в результате столкновения ВАЗ-2109 и "Лады Приора" погибла пассажирка

00:09, 26 июл 2022

В Краснокамском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.







Сегодня около 21:15 часа на 5 км автодороги Нефтекамск-Янаул 26-летний водитель, выезжая со второстепенной дороги на ВАЗ-2109, допустил столкновение с "Ладой Приорой" под управлением 30-летнего мужчины.



В результате аварии 17-летняя пассажирка "девятки" от полученных травм скончалась. Также медицинская помощь потребовалась водителю "Приоры" и трём пассажирам ВАЗ.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ