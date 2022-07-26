Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в результате столкновения ВАЗ-2109 и "Лады Приора" погибла пассажирка

В Башкирии в результате столкновения ВАЗ-2109 и "Лады Приора" погибла пассажирка

00:09, 26 июл 2022

В Краснокамском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. 



Сегодня около 21:15 часа на 5 км автодороги Нефтекамск-Янаул 26-летний водитель, выезжая со второстепенной дороги на ВАЗ-2109, допустил столкновение с "Ладой Приорой" под управлением 30-летнего мужчины. 

В результате аварии 17-летняя пассажирка "девятки" от полученных травм скончалась. Также медицинская помощь потребовалась водителю "Приоры" и трём пассажирам ВАЗ.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.


По теме:

Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Краснокамский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии от столкновения "Лады Веста" и "KIA Rio" погибла пассажирка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии от столкновения "Лады Веста" и "KIA Rio" погибла пассажирка
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
В Башкирии в опрокинувшемся авто погибла молодая девушка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в опрокинувшемся авто погибла молодая девушка
В Башкирии в трех авариях погибли четыре человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в трех авариях погибли четыре человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: