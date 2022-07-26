Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Башкирии заживо сгорел в собственном доме

Житель Башкирии заживо сгорел в собственном доме

10:24, 26 июл 2022

Сегодня, 26 июля, утром в Стерлитамаке произошел смертельный пожар, сообщили в МЧС Башкирии. По предоставленным данным, сообщение о ЧП поступило в 6:18. 

Возгорание началось на улице Докучаева в частном доме. По прибытии спасателей горел открытым пламенем дом с надворными постройками.



Погибшего 63-летнего мужчину обнаружили во время тушения пожара. В настоящий момент его причины устанавливаются. 

По теме:

Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке пожар
Читайте также

Пожар в Кармаскалинском районе: в жилом доме сгорели 2 человека
Происшествия в Башкирии
Пожар в Кармаскалинском районе: в жилом доме сгорели 2 человека
В Туймазинском районе в собственном доме сгорел мужчина
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе в собственном доме сгорел мужчина
В Башкортостане на месте пожара в доме обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкортостане на месте пожара в доме обнаружили тело мужчины
При пожаре в частном доме в Башкирии погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
При пожаре в частном доме в Башкирии погиб мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: