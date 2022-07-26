Житель Башкирии заживо сгорел в собственном доме
10:24, 26 июл 2022
Сегодня, 26 июля, утром в Стерлитамаке произошел смертельный пожар, сообщили в МЧС Башкирии. По предоставленным данным, сообщение о ЧП поступило в 6:18.
Возгорание началось на улице Докучаева в частном доме. По прибытии спасателей горел открытым пламенем дом с надворными постройками.
Погибшего 63-летнего мужчину обнаружили во время тушения пожара. В настоящий момент его причины устанавливаются.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
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