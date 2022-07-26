В Башкирии объявили в розыск водителя, насмерть сбившего ребенка

10:32, 26 июл 2022

В ГИБДД Башкирии сообщили, что разыскивается водитель, сбивший насмерть в Баймакском районе 14-летнего ребенка. Неизвестный покинул место происшествия.



Авария произошла в одиннадцатом часу вечера на улице Алибаева в Баймаке. После случившегося водитель скрылся с места происшествия, а подросток скончался на месте.







В настоящий момент Госавтоинспекция ищет совершившего наезд. В ведомстве просят всех, кому что-то известно о происшествии, сообщить информацию по телефону 8(347) 235-84-02.



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Фото: ГИБДД по РБ