В Башкирии объявили в розыск водителя, насмерть сбившего ребенка
10:32, 26 июл 2022
В ГИБДД Башкирии сообщили, что разыскивается водитель, сбивший насмерть в Баймакском районе 14-летнего ребенка. Неизвестный покинул место происшествия.
Авария произошла в одиннадцатом часу вечера на улице Алибаева в Баймаке. После случившегося водитель скрылся с места происшествия, а подросток скончался на месте.
В настоящий момент Госавтоинспекция ищет совершившего наезд. В ведомстве просят всех, кому что-то известно о происшествии, сообщить информацию по телефону 8(347) 235-84-02.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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