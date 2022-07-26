В Башкирии после аварии с шестью погибшими был задержан водитель автобуса

10:50, 26 июл 2022

В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело о ДТП, в результате которого погибли шесть человек.



По результатам работы на месте происшествия и после изучения предварительных обстоятельств ДТП в Благоварском районе с участием автомашин «Форд Транзит» и «КамАЗ» в отношении 27-летнего водителя микроавтобуса следователем Отдела МВД России по Благоварскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух или более лиц.







В настоящее время водитель доставлен в районный отдел полиции и задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.



Предварительно установлено, что водитель одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занимается пассажирскими перевозками, выехал из села Языково в сторону Уфы.



В салоне микроавтобуса находилось около 20 пассажиров.



Двигаясь по средней полосе на 1413 км автодороги М-5 «Урал» в районе села Кашкалаши, водитель «Форда» совершил столкновение с грузовиком дорожной службы, которая наносила разметку. В результате ДТП, по имеющейся на данный момент информации, погибли шесть пассажиров микроавтобуса.





Еще более 10 человек были доставлены в ближайшие медицинские учреждения с различными травмами для оказания им экстренной помощи.



По данным регионального минздрава, в аварии пострадали 17 человек.









«Следователем Отдела МВД России по Благоварскому району назначены необходимые экспертизы и исследования, а также проводится опрос свидетелей для установления точных обстоятельств и причин ДТП. Уголовное дело взято на контроль руководством Главного следственного управления МВД по РБ. В случае признания судом водителя виновным в данном ДТП, ему грозит до 7 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram