В Башкирии в карьере утонул 4-летний ребенок

10:55, 26 июл 2022

В Башкирии 25 июля утонул четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.







По информации ведомства, инцидент произошел в деревне Иштуганово в Мелеузовском районе. Очевидцы извлекли тело ребенка 2018 года рождения. Стало известно, что это был мальчик из села Юмагузино, рядом с ним находились взрослые — ребенка вытащили из воды, но не успели оказать помощь.



— Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — рассказали в МЧС.





— Его отец на берегу употреблял алкогольные напитки со своими друзьями. Как малыш оказался в воде и что послужило причиной несчастного случая, станет известно по завершении оперативно-следственных мероприятий, — прокомментировал председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.



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