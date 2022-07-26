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В Башкирии в карьере утонул 4-летний ребенок

В Башкирии в карьере утонул 4-летний ребенок

10:55, 26 июл 2022

В Башкирии 25 июля утонул четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.



По информации ведомства, инцидент произошел в деревне Иштуганово в Мелеузовском районе. Очевидцы извлекли тело ребенка 2018 года рождения. Стало известно, что это был мальчик из села Юмагузино, рядом с ним находились взрослые — ребенка вытащили из воды, но не успели оказать помощь.

— Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — рассказали в МЧС.


— Его отец на берегу употреблял алкогольные напитки со своими друзьями. Как малыш оказался в воде и что послужило причиной несчастного случая, станет известно по завершении оперативно-следственных мероприятий, — прокомментировал председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Мелеузовский район происшествия
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