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В Башкирии мотоциклист и его пассажир погибли, столкнувшись со встречным автомобилем

В Башкирии мотоциклист и его пассажир погибли, столкнувшись со встречным автомобилем

15:59, 26 июл 2022

В Башкирии произошло жуткое ДТП с двумя погибшими. Подробности сообщили в пресс-центре ГИБДД РБ.



По данным ведомства, все случилось ночью в селе Большеустикинское Мечетлинского района, напротив дома № 3 по улице Ленина. 21-летний водитель, управляя мотоциклом «Yamaha», по предварительной версии, допустил столкновение со встречным автомобилем «Daewoo Nexia» под управлением 22-х летнего парня.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его 20-летний пассажир погибли на месте еще до приезда скорой помощи.


Водитель и пассажир мотоцикла были без средств специальной экипировки и мотошлемов, сообщили в ГИБДД. Также известно, что водитель мотоцикла не имел водительских прав.

Напомним, 25 июля в Башкирии произошло сразу несколько серьезных ДТП. В аварии с участием пассажирского автобуса погибли шесть человек, при столкновении двух легковых автомобилей погибла 17-летняя девушка. Всего 25 июля в авариях погибли 11 человек, пострадали 29.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Мечетлинский район происшествия аварии
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