В Башкирии мотоциклист и его пассажир погибли, столкнувшись со встречным автомобилем

15:59, 26 июл 2022

В Башкирии произошло жуткое ДТП с двумя погибшими. Подробности сообщили в пресс-центре ГИБДД РБ.







По данным ведомства, все случилось ночью в селе Большеустикинское Мечетлинского района, напротив дома № 3 по улице Ленина. 21-летний водитель, управляя мотоциклом «Yamaha», по предварительной версии, допустил столкновение со встречным автомобилем «Daewoo Nexia» под управлением 22-х летнего парня.



В результате ДТП водитель мотоцикла и его 20-летний пассажир погибли на месте еще до приезда скорой помощи.





Водитель и пассажир мотоцикла были без средств специальной экипировки и мотошлемов, сообщили в ГИБДД. Также известно, что водитель мотоцикла не имел водительских прав.



Напомним, 25 июля в Башкирии произошло сразу несколько серьезных ДТП. В аварии с участием пассажирского автобуса погибли шесть человек, при столкновении двух легковых автомобилей погибла 17-летняя девушка. Всего 25 июля в авариях погибли 11 человек, пострадали 29.

Читайте также: В Башкирии автомобиль с водителем ушел под воду

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram