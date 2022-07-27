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В Башкирии пропал Илья Потапов из Уфы

В Башкирии пропал Илья Потапов из Уфы

10:56, 27 июл 2022

В Уфе 10 июля без вести пропал 34-летний Илья Потапов. Об этом рассказали волонтеры «Лизы Алерт».

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, глаза карие. Мужчина был обрит наголо.

В тот день пропавший ушел из дома в серо-голубой футболке, темно-синих джинсах, на ногах были голубые кроссовки.

Если вы видели Илью Потапова или знаете о его местонахождении, просьба сообщить о нем по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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