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В Башкирии в карьере утонули отец с сыном

В Башкирии в карьере утонули отец с сыном

13:48, 27 июл 2022

Стала известна личность 37-летнего мужчины, который утонул в карьере в Мелеузовском районе Башкирии вслед за своим 4-летним сыном.

Как выяснила «КП-Уфа», погибшим оказался Сергей Г. из города Мелеуза. Известно, что у него есть еще один ребенок – маленькая дочь. Страница мужчины в соцсетях заполнена фотографиями его детей и признаниями любви к ним.



Напомним, трагедия случилась 25 июля в деревне Иштуганово. По данным Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, в этот день Сергей отдыхал вместе с друзьями на берегу карьера и распивал алкоголь. Через некоторое время в экстренные службы поступил вызов об утонувшем 4-летнем мальчике. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то обнаружили тело и его отца.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Мелеузовский район происшествия
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