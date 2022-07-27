В Башкирии женщина на Ниссане насмерть сбила женщину с ребенком

15:21, 27 июл 2022

В Уфе сегодня, 27 июля, под колесами легковушки погибли женщина и 6-летний ребенок. Об этом сообщил начальник башкирской ГИБДД. Владимир Севастьянов.



ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. Женщину и ребенка сбил водитель за рулем Nissan Juke. От полученных травм пешеходы скончались до приезда медиков.







Сейчас на месте происшествия работает дорожная полиция и другие службы. Они выясняют обстоятельства инцидента.



Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что под арест взяли водителя автобуса, в котором при ДТП погибли шесть человек.



По теме: