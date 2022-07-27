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В Башкирии женщина на Ниссане насмерть сбила женщину с ребенком

В Башкирии женщина на Ниссане насмерть сбила женщину с ребенком

15:21, 27 июл 2022

В Уфе сегодня, 27 июля, под колесами легковушки погибли женщина и 6-летний ребенок. Об этом сообщил начальник башкирской ГИБДД. Владимир Севастьянов.

ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. Женщину и ребенка сбил водитель за рулем Nissan Juke. От полученных травм пешеходы скончались до приезда медиков.



Сейчас на месте происшествия работает дорожная полиция и другие службы. Они выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что под арест взяли водителя автобуса, в котором при ДТП погибли шесть человек.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП
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