В Башкирии женщина на Ниссане насмерть сбила женщину с ребенком
15:21, 27 июл 2022
В Уфе сегодня, 27 июля, под колесами легковушки погибли женщина и 6-летний ребенок. Об этом сообщил начальник башкирской ГИБДД. Владимир Севастьянов.
ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. Женщину и ребенка сбил водитель за рулем Nissan Juke. От полученных травм пешеходы скончались до приезда медиков.
Сейчас на месте происшествия работает дорожная полиция и другие службы. Они выясняют обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что под арест взяли водителя автобуса, в котором при ДТП погибли шесть человек.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
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