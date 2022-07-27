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В Башкирии умер мальчик из Бурзянского района получивший страшные ожоги во время пожара

В Башкирии умер мальчик из Бурзянского района получивший страшные ожоги во время пожара

17:04, 27 июл 2022

В Башкирии скончался 14-летний подросток, получивший ожоги 90 процентов тела во время пожара в частном доме в деревне Байназарово Бурзянского района, сообщили в МЧС республики.



Пожар произошел ранним утром 24 июля. В огне погибли 37-летняя мать мальчика и его 11-летняя сестра. Еще одна девочка двух лет с 20 процентами ожогами сейчас находится в Уфе в ожоговом центре.

По факту пожара в частном доме было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительной версии, огонь из печи в дворе дома перекинулся на дом и другие дворовые постройки.


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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Бурзянский район
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