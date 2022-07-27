Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии девушка насмерть сбившая женщину с ребенком дала объяснения

В Башкирии девушка насмерть сбившая женщину с ребенком дала объяснения

18:48, 27 июл 2022

В Уфе 28-летняя водитель Nissan Juke насмерть сбила мать с 5-летним сыном, когда отвлеклась на кормление своего ребенка, а затем перепутала педали газа и тормоза. Об этом сообщило региональное МВД.



Напомним, ДТП с летальным исходом случилось днем 27 июля на пересечении улиц Софью Перовской и Авроры. Девушка за рулем при повороте налево на зеленый сигнал светофора сбила 38-летнюю мать с ребенком, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Как добавили в МВД, на место происшествия прибыл министр внутренних дел Башкирии Роман Деев. Он координирует работу подразделений ведомства по установлению причин и обстоятельств трагедии.

Читайте также:

В Башкирии женщина на Ниссане насмерть сбила маму с ребенком
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

В Башкирии женщина на Ниссане насмерть сбила маму с ребенком
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина на Ниссане насмерть сбила маму с ребенком
В Уфе автоледи устроила массовую аварию, перепутав педали автомобиля
Происшествия в Башкирии
В Уфе автоледи устроила массовую аварию, перепутав педали автомобиля
ДТП в Уфе: девушка за рулем «Хонда Фит» сбила женщину
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: девушка за рулем «Хонда Фит» сбила женщину
ДТП в Салавате: водитель автомобиля Toyota Yaris сбила 51-летнюю женщину
Происшествия в Башкирии
ДТП в Салавате: водитель автомобиля Toyota Yaris сбила 51-летнюю женщину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: