В Башкирии водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия

10:23, 28 июл 2022

В городе Сибай по улице Карагайлы пьяный водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Авария произошла накануне, 27 июля, во втором часу дня.



По данным ведомства, 58-летний пешеход двигался по обочине во встречном направлении.







Скрывшегося с места происшествия водителя задержали. Им оказался 59-летний житель Баймакского района, который управлял Nissan Almera.



Как оказалось, автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, а водитель был ранее лишен права управления. В отношении него составлен административный материал.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

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