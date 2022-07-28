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В Башкирии водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия

В Башкирии водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия

10:23, 28 июл 2022

В городе Сибай по улице Карагайлы пьяный водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Авария произошла накануне, 27 июля, во втором часу дня.

По данным ведомства, 58-летний пешеход двигался по обочине во встречном направлении.



Скрывшегося с места происшествия водителя задержали. Им оказался 59-летний житель Баймакского района, который управлял Nissan Almera.

Как оказалось, автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, а водитель был ранее лишен права управления. В отношении него составлен административный материал.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Сибай происшествия ДТП
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