В Башкирии водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия
10:23, 28 июл 2022
В городе Сибай по улице Карагайлы пьяный водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
Авария произошла накануне, 27 июля, во втором часу дня.
По данным ведомства, 58-летний пешеход двигался по обочине во встречном направлении.
Скрывшегося с места происшествия водителя задержали. Им оказался 59-летний житель Баймакского района, который управлял Nissan Almera.
Как оказалось, автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, а водитель был ранее лишен права управления. В отношении него составлен административный материал.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.
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Источник:
gtrk.tv
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