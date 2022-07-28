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Житель Башкирии оставил на вокзале рюкзак с миллионом рублей

Житель Башкирии оставил на вокзале рюкзак с миллионом рублей

11:46, 28 июл 2022

Житель Стерлитамака забыл на железнодорожном вокзале рюкзак, в котором был миллион рублей. Он оставил его на скамье возле кассы.



Сотрудники вокзала сообщили о находке полицейским. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что мужчина купил билет на поезд Оренбург — Уфа. Электричка уже прибыла на станцию, и пассажир, боясь опоздать, поспешил занять свое место.


Полиция связалась с транспортной бригадой и попросила сделать объявление. Услышав сообщение и поняв, что речь идет о нем, мужчина вышел на ближайшей станции и на такси вернулся в Стерлитамак, чтобы забрать рюкзак, пишет «Башинформ». Он рассказал, что деньги предназначены для оплаты учебы сына в вузе.

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Источник: www.proural.info
Фото: скрин видео
Видео: Mash Batash
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
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