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В Башкортостане водитель “десятки” не справился с управлением и съехал в реку

В Башкортостане водитель “десятки” не справился с управлением и съехал в реку

09:50, 29 июл 2022

Происшествие случилось 28 июля в Благоварском районе вблизи села Коб-Покровка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Превысив скорость, 48-летний водитель “десятки” не справился с управлением и съехал в реку Кармасан, с последующим опрокидыванием автомобиля.

Находившийся рядом в этот очевидец успел спасти мужчину.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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Источник: gtrk.tv
Фото: БашДТП
Теги: Благоварский район происшествия
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