В Башкортостане водитель “десятки” не справился с управлением и съехал в реку

09:50, 29 июл 2022

Происшествие случилось 28 июля в Благоварском районе вблизи села Коб-Покровка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



Превысив скорость, 48-летний водитель “десятки” не справился с управлением и съехал в реку Кармасан, с последующим опрокидыванием автомобиля.



Находившийся рядом в этот очевидец успел спасти мужчину.



Пострадавшего госпитализировали в больницу.



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Фото: БашДТП