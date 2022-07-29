В Башкортостане водитель “десятки” не справился с управлением и съехал в реку
09:50, 29 июл 2022
Происшествие случилось 28 июля в Благоварском районе вблизи села Коб-Покровка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Превысив скорость, 48-летний водитель “десятки” не справился с управлением и съехал в реку Кармасан, с последующим опрокидыванием автомобиля.
Находившийся рядом в этот очевидец успел спасти мужчину.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Источник:
gtrk.tv
Фото: БашДТП
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