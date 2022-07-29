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В Башкирии во время тушения пожара обнаружили пожилую женщину с семью ножевыми ранениями

В Башкирии во время тушения пожара обнаружили пожилую женщину с семью ножевыми ранениями

12:16, 29 июл 2022

В селе Ахуново Учалинского района при пожаре погибла 81-летняя пенсионерка. Изначально считалось, что она умерла, надышавшись дыма, но эта версия не подтвердилась.

Правоохранители насчитали на теле женщины семь ножевых ранений. Предположительно, преступник, убивший пожилую сельчанку, хотел замести следы и поджег дом, а потом скрылся. Однако, несмотря на поздний час, обнаружился свидетель. Мужчина, проезжавший мимо, вызвал пожарных, благодаря чему дом не сгорел полностью.

Полиция уже установила личность подозреваемого. В настоящее время ведется следствие, сообщили в «Учалинской газете».
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Источник: www.proural.info
Фото: Учалинская газета
Теги: Учалинский район происшествия криминал
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