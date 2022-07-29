В Башкирии при взрывных работах пострадал мужчина

14:34, 29 июл 2022

В Иглинском районе в результате взрыва пострадал мужчина. Информацию об этом сообщил сегодня, 29 июля, изданию Уфа1 осведомленный источник. По его словам, рабочий выжил, но получил травмы.



Инцидент произошел в поселке Урман. Пострадавшего доставили в больницу.



— У него обгорели конечности, — сообщил осведомленный источник.



Напомним, в 2020 году там уже происходил аналогичный случай. Пострадали работники организации, которые занимаются утилизацией боеприпасов.



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Фото: Эльза Хабирова / Vk.com