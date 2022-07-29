В Башкирии на горе Торатау планерист рухнул на землю и сломал ногу

15:48, 29 июл 2022

На горе Торатау в Ишимбайском районе вчера упал планерист. О случившемся на номер 112 сообщили его друзья.



Приятели спустили 30-летнего спортсмена с горы, где его уже ждали медики. У пострадавшего диагностировали перелом ноги, его госпитализировали в стерлитамакскую больницу № 1.



В Госкомитете РБ по ЧС сообщили, что это уже второй случай за нынешний месяц. В начале июля 44-летняя женщина, летавшая на параплане, упала возле села Комсомольский Давлекановского района.



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