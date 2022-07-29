Пропавшую в Башкирии девушку нашли зарезанной посреди поля

20:18, 29 июл 2022

В Салавате две недели искали 19-летнюю девушку, которая считалась пропавшей без вести. Позже парень, с которым ее видели в последний раз, сознался в убийстве и показал местонахождение тела. Об этом сообщили сегодня, 29 июля, в пресс-службе Следственного комитета и МВД Башкирии.







О пропаже девушки сообщила ее мать в ночь с 9 на 10 июля. Она ушла из дома 7 июля. Сначала девушка писала матери сообщения, что уехала в Ишимбайский район и собирается там жить с молодым человеком. Однако затем вовсе перестала выходить на связь.



После опроса знакомых девушки следователи заподозрили в убийстве 23-летнего жителя Салавата, с которым в последний раз видели пропавшую. Он отрицал свою вину, но после предъявления доказательств сознался в содеянном и указал местонахождение тела девушки. По словам обвиняемого, он убил ее из-за неприязни к противоположному полу после не сложившихся отношений с бывшей девушкой.





По версии следствия, потерпевшая познакомилась с парнем через социальные сети в мае. 7 июля он пригласил девушку на природу под предлогом собрать клевер. Пара выехала на машине злоумышленника в поле в Стерлитамакский район вблизи деревни Новофедоровское. Когда они собрались возвращаться домой, парень достал нож и ударил им в грудь девушку. От полученного ранения она скончалась на месте. Тело он спрятал, накрыв стеблями растений. Первые два дня парень переписывался с матерью и подругой девушки с ее телефона, но позже избавился от него. Сейчас он арестован.









— В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении фигуранта дела, — сообщили в следкоме.

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Фото: Следком Башкирии