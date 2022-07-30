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В Башкирии водитель сбил ребенка на велосипеде и скрылся

В Башкирии водитель сбил ребенка на велосипеде и скрылся

11:16, 30 июл 2022

В деревне Князево в Уфе в пятницу, 29 июля, вечером легковой автомобиль сбил ребенка на велосипеде. После совершения ДТП водитель скрылся. А мальчику потребовалась помощь врачей.

Личность водителя установили сотрудники ДПС и разыскали его. Им оказался 27-летний житель Иглинского района. Момент наезда на школьника попал на запись видеорегистратора. На видео видно, что 13-летний подросток пересекал проезжую часть. В это время по обочине ехала «Лада»14-й модели. Водитель даже не остановился. Задев ребенка, он поспешил уехать.



В результате подростка с травмой ноги увезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, а затем отпустили домой.

По факту ДТП начато разбирательство, сообщили в ГИБДД Уфы.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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