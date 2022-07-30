В Башкирии пьяный водитель иномарки на перекрестке врезался в "Гранту", пострадал ребенок

12:30, 30 июл 2022

В полдень в Баймакском районе на 3 км автодороги Баймак-Амангильдино-Серменево 33-летний местный житель за рулём "Nissan Almera", двигаясь со стороны с. Куянтаево в направлении Баймака, на перекрестке допустил столкновение с "Ладой Гранта" под управлением 38-летней жительницей этого же района.







В результате аварии 3-летний мальчик, пассажир "Лады", с различными травмами госпитализирован. Известно, что женщина перевозила ребёнка без специального удерживающего устройства. Также установлено, что водитель "Nissan" находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,625 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ