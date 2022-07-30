В Башкирии пропал 6-летний Артур Абдрахманов
17:21, 30 июл 2022
Артура Абдрахманова разыскивают в Уфимском районе. Ребенок сегодня, 30 июля, уехал из дома в Жуково кататься на велосипеде и не вернулся. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Башрегионспас".
Приметы: рост 120-130 сантиметров, телосложение спортивное, волосы темно-русые, глаза карие.
Был одет: футболка, шорты, черные кроссовки, бейсболка.
Сообщить информацию о местонахождении мальчика можно по номера 112 или 8-937-310- 21-12.
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Фото: Башрегионспас