В Башкирии пропал 6-летний Артур Абдрахманов

17:21, 30 июл 2022

Артура Абдрахманова разыскивают в Уфимском районе. Ребенок сегодня, 30 июля, уехал из дома в Жуково кататься на велосипеде и не вернулся. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Башрегионспас".



Приметы: рост 120-130 сантиметров, телосложение спортивное, волосы темно-русые, глаза карие.



Был одет: футболка, шорты, черные кроссовки, бейсболка.







Сообщить информацию о местонахождении мальчика можно по номера 112 или 8-937-310- 21-12.



По теме:

Фото: Башрегионспас