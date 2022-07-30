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В Башкирии пропал 6-летний Артур Абдрахманов

В Башкирии пропал 6-летний Артур Абдрахманов

17:21, 30 июл 2022

Артура Абдрахманова разыскивают в Уфимском районе. Ребенок сегодня, 30 июля, уехал из дома в Жуково кататься на велосипеде и не вернулся. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Башрегионспас".

Приметы: рост 120-130 сантиметров, телосложение спортивное, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: футболка, шорты, черные кроссовки, бейсболка.



Сообщить информацию о местонахождении мальчика можно по номера 112 или 8-937-310- 21-12.

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Фото: Башрегионспас
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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