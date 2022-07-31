Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии на полигоне ТБО насмерть придавило работника

В Башкирии на полигоне ТБО насмерть придавило работника

10:22, 31 июл 2022

В Башкирии выясняют причины гибели 45-летнего мужчины, которого придавило насмерть на работе. Расследование ведут специалисты гострудинспекции республики.

Несчастный случай произошел в сортировочном цехе на полигоне твердых бытовых отходов в Белорецке. Грузчика транспортной компании «КомСервис» придавило бункером-накопителем. Мужчина скончался на месте происшествия.



Гострудинспекция выяснит все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Давлеканово 38-летнего оператора крана насмерть придавило грузозахватным приспособлением. Мужчина работал в обособленном подразделении ООО «Рязанский трубный завод».

Читайте также:

В Башкортостане мужчину придавило тюком сена
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Читайте также

В Башкирии насмерть придавило грузом оператора крана
Происшествия в Башкирии
В Башкирии насмерть придавило грузом оператора крана
В Башкирии, при погрузке товара, насмерть придавило контейнером рабочего
Происшествия в Башкирии
В Башкирии, при погрузке товара, насмерть придавило контейнером рабочего
В Ишимбайском районе рабочего насмерть задавило спиленным деревом
Происшествия в Башкирии
В Ишимбайском районе рабочего насмерть задавило спиленным деревом
Жителя Мелеуза придавило рухнувшей кирпичной стеной
Происшествия в Башкирии
Жителя Мелеуза придавило рухнувшей кирпичной стеной


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: