В Башкирии на полигоне ТБО насмерть придавило работника
10:22, 31 июл 2022
В Башкирии выясняют причины гибели 45-летнего мужчины, которого придавило насмерть на работе. Расследование ведут специалисты гострудинспекции республики.
Несчастный случай произошел в сортировочном цехе на полигоне твердых бытовых отходов в Белорецке. Грузчика транспортной компании «КомСервис» придавило бункером-накопителем. Мужчина скончался на месте происшествия.
Гострудинспекция выяснит все обстоятельства и причины произошедшего.