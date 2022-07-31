В Башкирии на полигоне ТБО насмерть придавило работника

10:22, 31 июл 2022

В Башкирии выясняют причины гибели 45-летнего мужчины, которого придавило насмерть на работе. Расследование ведут специалисты гострудинспекции республики.



Несчастный случай произошел в сортировочном цехе на полигоне твердых бытовых отходов в Белорецке. Грузчика транспортной компании «КомСервис» придавило бункером-накопителем. Мужчина скончался на месте происшествия.







Гострудинспекция выяснит все обстоятельства и причины произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Давлеканово 38-летнего оператора крана насмерть придавило грузозахватным приспособлением. Мужчина работал в обособленном подразделении ООО «Рязанский трубный завод».

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