В Башкирии девушка за рулем Рено сбила школьницу

11:17, 31 июл 2022

ДТП случилось днем 28 июля рядом с домом № 48 по улице Софьи Перовской.



По информации городского отдела ГИБДД, за рулем автомобиля «Рено Логан», совершившего наезд на школьницу, была девушка 2003 года рождения.



В результате дорожного происшествия травмы различной тяжести получила девочка 2014 года. Ее отвезли в медицинское учреждение.







ГИБДД выясняет причины и обстоятельства аварии.



По теме:

Фото: ГИБДД по Уфе