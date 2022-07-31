В Башкирии девушка за рулем Рено сбила школьницу
11:17, 31 июл 2022
ДТП случилось днем 28 июля рядом с домом № 48 по улице Софьи Перовской.
По информации городского отдела ГИБДД, за рулем автомобиля «Рено Логан», совершившего наезд на школьницу, была девушка 2003 года рождения.
В результате дорожного происшествия травмы различной тяжести получила девочка 2014 года. Ее отвезли в медицинское учреждение.
ГИБДД выясняет причины и обстоятельства аварии.
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Источник:
i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по Уфе
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