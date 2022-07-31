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В Башкирии девушка за рулем Рено сбила школьницу

В Башкирии девушка за рулем Рено сбила школьницу

11:17, 31 июл 2022

ДТП случилось днем 28 июля рядом с домом № 48 по улице Софьи Перовской.

По информации городского отдела ГИБДД, за рулем автомобиля «Рено Логан», совершившего наезд на школьницу, была девушка 2003 года рождения.

В результате дорожного происшествия травмы различной тяжести получила девочка 2014 года. Ее отвезли в медицинское учреждение.



ГИБДД выясняет причины и обстоятельства аварии.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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