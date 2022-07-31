В Башкирии в детском лагере на ребенка упала металлическая конструкция

20:11, 31 июл 2022

Сегодня в детском лагере «Юлдаш» в Сибае произошел несчастный случай с 15-летним подростком. На него упала большая металлическая конструкция. С тяжелой травмой головы ребенка увезли в больницу.



Как сообщили в прокуратуре республики, мальчик выполнял упражнения на детской площадке, когда на него упало металлическое сооружение.







В связи с этим происшествием было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Прокуратура также даст оценку действиям либо бездействию должностных лиц лагеря «Юлдаш».



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии загорелось здание школы. ЧП произошло 31 июля в деревне Исякаево в Ишимбайском районе республики.

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