В Уфе в озере Глубоком утонул 64-летний мужчина
10:13, 01 авг 2022
В озере Глубоком в Уфе утонул 64-летний мужчина — около 22:30 водолазы извлекли из водоема тело погибшего. Инцидент произошел накануне, 31 июля, поздним вечером.
“По словам очевидцев, он отдыхал на берегу водоема вместе с друзьями, компания употребляла алкоголь”, — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.
Место для купания оборудовано не было, на берегу установлен запрещающий аншлаг.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: Управления гражданской защиты Уфы