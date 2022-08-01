В Уфе в озере Глубоком утонул 64-летний мужчина

10:13, 01 авг 2022

В озере Глубоком в Уфе утонул 64-летний мужчина — около 22:30 водолазы извлекли из водоема тело погибшего. Инцидент произошел накануне, 31 июля, поздним вечером.



“По словам очевидцев, он отдыхал на берегу водоема вместе с друзьями, компания употребляла алкоголь”, — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.



Место для купания оборудовано не было, на берегу установлен запрещающий аншлаг.







Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



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Фото: Управления гражданской защиты Уфы