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В Уфе в озере Глубоком утонул 64-летний мужчина

В Уфе в озере Глубоком утонул 64-летний мужчина

10:13, 01 авг 2022

В озере Глубоком в Уфе утонул 64-летний мужчина — около 22:30 водолазы извлекли из водоема тело погибшего. Инцидент произошел накануне, 31 июля, поздним вечером.

“По словам очевидцев, он отдыхал на берегу водоема вместе с друзьями, компания употребляла алкоголь”, — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Место для купания оборудовано не было, на берегу установлен запрещающий аншлаг.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Управления гражданской защиты Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
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